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В Gmail появятся «секретные» сообщения
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В Gmail появятся «секретные» сообщения 

Android Insider 13 часов назад
Фото: Android Insider
Команда разработчиков Gmail тестирует возможность отправки так называемых конфиденциальных сообщений, содержимое которых не может быть скопировано, напечатано или переслано другому пользователю. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на скриншоты интерфейса обновленного почтового сервиса.
Конфиденциальные письма, очевидно, являются своеобразной альтернативой секретным чатам, доступным в большинстве современных мессенджеров. Пользователи Gmail смогут настраивать сроки, по истечении которых секретные сообщения будут удаляться, а также защищать их содержимое паролем, который можно передать в SMS.
На момент выхода публикации конфиденциальные письма находятся в стадии бета-тестирования и еще не готовы для массового использования. По словам источников TechCrunch, рассказавших о проводимых испытаниях, новый режим иногда дает сбои и команде разработчиков Google требуется еще некоторое время для отладки сервиса.
Собеседники TechCrunch подчеркивают, что конфиденциальные сообщения при всем обилии методов защиты от посторонних глаз не защищены сквозным шифрованием. Это означает, что такие письма могут быть перехвачены как третьими лицами, так и самой Google, что сводит к нулю смысл их защиты новыми средствами.
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