В Google убрали возможность использования своей сети для обхода блокировок

Компания Google закрыла возможность использования своей сети для обхода блокировок, передает The Verge со ссылкой на представителя компании.

Речь идет о технологии domain-fronting, которая позволяет обращаться к общеизвестному домену (такому как Google или Amazon ) и через него соединяться с запрещенными ресурсами. Google, по словам представителя компании, давно планировала отключить domain-fronting.

«Мы постоянно развиваем нашу сеть, и в рамках запланированного обновления программного обеспечения domain-fronting больше не работает», — сказал собеседник The Verge.

Издание отмечает, что первыми изменения заметили пользователи и разработчики браузера Tor. Под угрозой сбоя оказалась работа ряда сервисов. Среди них — Signal, GreatFire.org и VPN-сервис Psiphon.

Накануне глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал в интервью «Известиям» , что ведомство ограничило доступ к 18 подсетям на Amazon и Google для блокировки мессенджера Telegram. По его словам, ведомство сначала заблокировало 9000 собственных IP-адресов мессенджера, а затем — IP-адреса, принадлежащие подсетям Amazon и Google. Жаров добавил, что действия ведомства сопровождались перепиской с администрацией Google и Amazon.