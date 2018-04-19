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В Google убрали возможность использования своей сети для обхода блокировок
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В Google убрали возможность использования своей сети для обхода блокировок 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Google закрыла возможность использования своей сети для обхода блокировок, передает The Verge со ссылкой на представителя компании.
Речь идет о технологии domain-fronting, которая позволяет обращаться к общеизвестному домену (такому как Google или Amazon) и через него соединяться с запрещенными ресурсами. Google, по словам представителя компании, давно планировала отключить domain-fronting.
«Мы постоянно развиваем нашу сеть, и в рамках запланированного обновления программного обеспечения domain-fronting больше не работает», — сказал собеседник The Verge.
Издание отмечает, что первыми изменения заметили пользователи и разработчики браузера Tor. Под угрозой сбоя оказалась работа ряда сервисов. Среди них — Signal, GreatFire.org и VPN-сервис Psiphon.
Накануне глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал в интервью «Известиям», что ведомство ограничило доступ к 18 подсетям на Amazon и Google для блокировки мессенджера Telegram. По его словам, ведомство сначала заблокировало 9000 собственных IP-адресов мессенджера, а затем — IP-адреса, принадлежащие подсетям Amazon и Google. Жаров добавил, что действия ведомства сопровождались перепиской с администрацией Google и Amazon.
В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор уведомил операторов связи о необходимости ограничения доступа к Telegram на территории России в связи с решением Таганского районного суда о блокировке мессенджера.
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