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СМИ: Google закрыла доступ к технологии обхода блокировок через свои сети
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СМИ: Google закрыла доступ к технологии обхода блокировок через свои сети 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Компания Google закрыла доступ к технологии domain-fronting, которая позволяла использовать сети Google для обхода блокировок, сообщает специализированное издание Verge.
В компании Google изданию сообщили, что данная мера стала результатом давно запланированного обновления сети.
Технология domain-fronting позволяла разработчикам использовать Google в качестве proxy-сервера, перенаправляя трафик на свои серверы через домен Google.com для обхода блокировок на государственном уровне.
Эту технологию компания никогда не поддерживала, но из-за особенностей программного обеспечения существовала возможность ее использовать. «Теперь, однако, она не работает и планов ее поддерживать нет», — цитирует издание представителя компании.
Издание также сообщило, что группы по защите прав интернет-пользователей уже обратились к Google с просьбой пересмотреть свое решение.
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