СМИ: Google закрыла доступ к технологии обхода блокировок через свои сети

В компании Google изданию сообщили, что данная мера стала результатом давно запланированного обновления сети.

Технология domain-fronting позволяла разработчикам использовать Google в качестве proxy-сервера, перенаправляя трафик на свои серверы через домен Google.com для обхода блокировок на государственном уровне.

Эту технологию компания никогда не поддерживала, но из-за особенностей программного обеспечения существовала возможность ее использовать. «Теперь, однако, она не работает и планов ее поддерживать нет», — цитирует издание представителя компании.

Издание также сообщило, что группы по защите прав интернет-пользователей уже обратились к Google с просьбой пересмотреть свое решение.