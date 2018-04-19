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Сервисы больше не смогут использовать Google в качестве прокси для обхода блокировок
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Сервисы больше не смогут использовать Google в качестве прокси для обхода блокировок 

SecurityLab.ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
Сервисы из черных списков больше не смогут обходить правительственные блокировки с помощью домена Google. Разработчики браузера Tor первыми обратили внимание на то, что техногигант прекратил поддержку способа, известного как «фронтирование домена» («domain-fronting»). Используя эту технику, операторы заблокированных сервисов могли делать так, чтобы их домены выглядели как нечто иное, и пользователи подключались к ним без прокси-серверов или VPN. Теперь Google закрыла такую возможность.
Отказ компании от поддержки «фронтирования домена» чревато сбоями в работе целых рядов сервисов, использующих данную технику для обхода блокировок. В частности, пострадают Signal, GreatFire.org, и VPN-сервисы Psiphon.
Как пояснил изданию The Verge представитель Google, компания никогда не поддерживала «фронтирование домена» как отдельную функцию. До недавнего времени она работала только лишь из-за особенностей ПО Google.
«Мы непрерывно совершенствуем нашу сеть, и после планового обновления ПО «фронтирование домена» больше не работает. Мы не планируем делать его отдельной функцией», — сообщил представитель компании.
Напомним, ранее Роскомнадзор заблокировал технический домен Google (googleusercontent.com) из-за использования его разработчиками заблокированной в РФ интернет-рации Zello. Кроме того, на днях регулятор начал блокировать множество IP-адресов, использующихся для обхода блокировки мессенджером Telegram. В частности, было заблокировано более 600 тыс. IP-адресов Amazon и 1 048 574 IP-адреса Google в подсети 35.192.0.0/1.
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