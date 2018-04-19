Сервисы больше не смогут использовать Google в качестве прокси для обхода блокировок

Сервисы из черных списков больше не смогут обходить правительственные блокировки с помощью домена Google . Разработчики браузера Tor первыми обратили внимание на то, что техногигант прекратил поддержку способа, известного как «фронтирование домена» («domain-fronting»). Используя эту технику, операторы заблокированных сервисов могли делать так, чтобы их домены выглядели как нечто иное, и пользователи подключались к ним без прокси-серверов или VPN. Теперь Google закрыла такую возможность.

Отказ компании от поддержки «фронтирования домена» чревато сбоями в работе целых рядов сервисов, использующих данную технику для обхода блокировок. В частности, пострадают Signal, GreatFire.org, и VPN-сервисы Psiphon.

Как пояснил изданию The Verge представитель Google, компания никогда не поддерживала «фронтирование домена» как отдельную функцию. До недавнего времени она работала только лишь из-за особенностей ПО Google.

«Мы непрерывно совершенствуем нашу сеть, и после планового обновления ПО «фронтирование домена» больше не работает. Мы не планируем делать его отдельной функцией», — сообщил представитель компании.