Google перестал поддерживать технологию обхода блокировок

Google прекратила поддерживать технологию domain-fronting на своих доменах, которую в интернете использовали для получения доступа к запрещенным ресурсам, заблокированным на уровне доменных зон государств. Изменена сетевая архитектура, и теперь этот путь обхода не работает.

В компании об этом открыто не объявляли, но это не прошло незамеченным. И первыми заметили не возможность использовать сервисы обхода через Google разработчики Tor. Они не смогли промолчать. Как пишет ресурс «Verge», в Google сказали, что лазейка была устранена в рамках планового обновления программного обеспечения.