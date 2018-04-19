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Google перестал поддерживать технологию обхода блокировок
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Google перестал поддерживать технологию обхода блокировок 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Google прекратила поддерживать технологию domain-fronting на своих доменах, которую в интернете использовали для получения доступа к запрещенным ресурсам, заблокированным на уровне доменных зон государств. Изменена сетевая архитектура, и теперь этот путь обхода не работает.
В компании об этом открыто не объявляли, но это не прошло незамеченным. И первыми заметили не возможность использовать сервисы обхода через Google разработчики Tor. Они не смогли промолчать. Как пишет ресурс «Verge», в Google сказали, что лазейка была устранена в рамках планового обновления программного обеспечения.
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