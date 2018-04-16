Ещё
Tesla представила новый браузер для своих автомобилей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Tesla представила новый браузер для своих автомобилей 

Car.ru 43 минуты назад
Фото: Car.ru
Обновленный браузер от Tesla протестирован несколькими пользователями.
Отзывы оказались положительными.
Известно, что обновления будут доступны владельцам автомобилей Tesla поколений S и X. До недавнего времени на этих машинах использовался устаревший протокол для выхода в интернет.
Предыдущая версия браузера получила от пользователей оценку в 174 пункта из 555 возможных. При этом скорость выхода в интернет колебалась от 300 до 500 Кб в секунду.
После обновлений картина значительно изменилась в лучшую сторону. Оценки тех же пользователей поднялись до уровня 304 баллов. Кроме того, скорость выхода в сеть возросла до 5 Мбит в секунду.
В сети размещен видеоролик, где первые лица Tesla демонстрируют технические возможности обновленного браузера.
Отмечается, что при создании новой оболочки были учтены предыдущие ошибки и жалобы от пользователей. Кроме того, с новым браузером повышается производительность работы, что также немаловажно.
Car.ru: последние новости
Житель Великобритании предпочёл покупку автомобиля за место билета и сэкономил! BelkaСar приобретет 200 автомобилей Mercedes-Benz CLA для услуг каршеринга Чрезмерная автоматизация — крах или успех? Интервью с Илоном Маск.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки24
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией133
«Грязная сторона раскованного поведения»15
Трамп планировал атаковать российские объекты900
Глава Франции выдвинул обвинение России867
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
07:26
«Россия 24» выдала обстрел ЛНР за атаку на Сирию
Ближний Восток Армия
01:35
Россия не будет затягивать с ответом на санкции США
Конфликты Политика
00:46
Медведь отказался общаться с водителем
Общество Происшествия
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
00:28
Деньги из штанов вытащил ветер
Происшествия Криминал
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение