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Уязвимость в компоненте процессоров Intel позволяла удалять прошивку BIOS/UEFI
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Уязвимость в компоненте процессоров Intel позволяла удалять прошивку BIOS/UEFI 

SecurityLab.ru 42 минуты назад
Компания Intel исправила уязвимость в конфигурации нескольких серий процессоров своего производства. С ее помощью злоумышленник мог локально вмешаться в работу SPI Flash памяти чипа — важного компонента, задействованного в процессе загрузки системы.
Как сообщает компания Lenovo, недавно реализовавшая обновление от Intel в своих продуктах, «конфигурация системного устройства (SPI flash) позволяла атакующему блокировать обновления BIOS/UEFI или выборочно стирать или повреждать части прошивки». Как пояснили инженеры, в итоге это могло привести к видимым сбоям в работе, а в некоторых случаях — даже к выполнению произвольного кода.
Исправление для уязвимости (CVE-2017-5703) было выпущено 3 апреля текущего года. Производители ПК и материнских плат должны реализовать его в качестве патчей для прошивки или обновлений BIOS/UEFI. По шкале оценки опасности уязвимостей CVSSv3 проблема получила 7,9 балла из максимальных 10. Как сообщает производитель, уязвимость обнаружил один из исследователей Intel, и о ее эксплуатации в реальных атаках пока не сообщалось.
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