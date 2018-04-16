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Роскомнадзор так и не внес Telegram в реестр запрещенных сайтов
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Роскомнадзор так и не внес Telegram в реестр запрещенных сайтов 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Предполагалось, что блокировка Telegram произойдёт 16 апреля в 9 утра по московскому времени. Однако IP-адрес мессенджера до сих пор не попал в базу запрещённых сайтов.
Сегодня, 16 апреля мессенджер Telegram должен быть заблокирован по решению Таганского суда Москвы. Однако его IP-адреса до сих пор не попали в базу запрещённых ресурсов Роскомнадзора, сообщает Лайф.ру.
Судебное разбирательство о блокировке Telegram на территории России было завершено 13 апреля. Основанием стал отказ представителей Telegram предоставить ФСБ ключи дешифрования, которые должны были дать возможность спецслужбам перлюстрировать переписку пользователей.
Несмотря на то, что ещё в пятницу Роскомнадзор внёс несколько адресов Telegram в реестр запрещенных сайтов, приложение до сих пор не заблокировано и продолжает работать.
Как пояснили Лайфу представители нескольких крупных российских операторов, Telegram доступен в России до тех пор, пока в Роскомнадзоре не обновятся базы данных, из которых операторы автоматически принимают информацию о запрещённых на территории России порталах и сервисах. Специальных предписаний, обязывающих российских провайдеров «вручную» блокировать Telegram, из ведомства не поступало.
Ранее предполагалось, что блокировка Telegram произойдёт 16 апреля в 9 утра по московскому времени.
По материалам: ptzgovorit.ru
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