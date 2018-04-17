Apple запустит сервис новостей по подписке 

Apple запустит сервис новостей по подпискеНе так давно Apple приобрела журнальный сервис Texture и, как оказалось, руководство компании поглядывало на прессу не зря. По данным издания Bloomberg, в ближайшем будущем Apple планирует запустить собственный премиальный подписной сервис.
Цель Apple заключается в усилении своей позиции на новостном рынке и популяризации собственных онлайн-сервисов. Стратегия компании строится на постепенном переходе на собственный или подконтрольный ей онлайн-контент.
Близкие к Apple источники заверяют, что новостной сервис будет представлен в 2019 году.
Учитывая, что поглощенный Texture предоставлял доступ к примерно 200 мировым СМИ за ежемесячную плату в $9.99, старт у Apple будет хороший. К тому же, сразу после приобретения Texture, его штат сократили до 80 человек. Ранее в представительстве онлайн-агрегатора работало 100 сотрудников.