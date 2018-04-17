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Apple запустит сервис новостей по подписке
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Apple запустит сервис новостей по подписке 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Apple запустит сервис новостей по подпискеНе так давно Apple приобрела журнальный сервис Texture и, как оказалось, руководство компании поглядывало на прессу не зря. По данным издания Bloomberg, в ближайшем будущем Apple планирует запустить собственный премиальный подписной сервис.
Цель Apple заключается в усилении своей позиции на новостном рынке и популяризации собственных онлайн-сервисов. Стратегия компании строится на постепенном переходе на собственный или подконтрольный ей онлайн-контент.
Близкие к Apple источники заверяют, что новостной сервис будет представлен в 2019 году.
Учитывая, что поглощенный Texture предоставлял доступ к примерно 200 мировым СМИ за ежемесячную плату в $9.99, старт у Apple будет хороший. К тому же, сразу после приобретения Texture, его штат сократили до 80 человек. Ранее в представительстве онлайн-агрегатора работало 100 сотрудников.
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