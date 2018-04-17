Apple планирует создать свой новостной сервис для пользователей по подписке

Компания Apple планирует создать для пользователей свой новостной сервис, работающий по подписке, передает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, в марте корпорация объявила о покупке сервиса Texture, который специализируется на продаже подписок на цифровые издания. Сервис позволяет пользователям подписаться на более чем 200 журналов за 9,99 долларов (около 620 рублей) в месяц.

"Компания Apple планирует объединить недавно приобретенный сервис Texture с сервисом Apple News и запустить свою премиум-подписку", — заявил источник Bloomberg.

Агентство добавило, что данный шаг позволит подтолкнуть пользователей к большему использованию Apple News и даст возможность зарабатывать на сервисе так же, как на Apple Music, где месячная подписка стоит 9,99 долларов.

Как сообщило агентство, обновленный сервис Apple News вместе с подпиской планируется запустить в течение следующего года, часть прибыли от сервиса будут получать издатели журналов.