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Суды Петербурга сменили мессенджер
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Суды Петербурга сменили мессенджер 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает корреспондент «Невских новостей», объединенная пресс-служба судов Петербурга открыла аккаунт в мессенджере TamTam.
«Теперь Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга с вами и в «ТамТам». Завтра ожидается много интересного!», — сообщили в пресс-службе.
При этом канал в Telegram пока функционирует.
Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение заблокировать Telegram на территории России. Иск о блокировке мессенджера подал Роскомнадзор. Представитель ведомства пояснил, что в Telegram могут распространяться террористические и экстремистские сведения, к которым у ФСБ нет доступа.
Фото: архив ФедералПресс
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