Суды Петербурга сменили мессенджер

Как передает корреспондент «Невских новостей», объединенная пресс-служба судов Петербурга открыла аккаунт в мессенджере TamTam.

«Теперь Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга с вами и в «ТамТам». Завтра ожидается много интересного!», — сообщили в пресс-службе.

При этом канал в Telegram пока функционирует.