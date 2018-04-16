Суды Петербурга сменили мессенджер 

Как передает корреспондент «Невских новостей», объединенная пресс-служба судов Петербурга открыла аккаунт в мессенджере TamTam.
«Теперь Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга с вами и в «ТамТам». Завтра ожидается много интересного!», — сообщили в пресс-службе.
При этом канал в Telegram пока функционирует.
Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение заблокировать Telegram на территории России. Иск о блокировке мессенджера подал Роскомнадзор. Представитель ведомства пояснил, что в Telegram могут распространяться террористические и экстремистские сведения, к которым у ФСБ нет доступа.
Фото: архив ФедералПресс