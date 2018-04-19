Как iOS 11.3 препятствует взлому iPhone

iOS 11.3 отключает порт Lightning, если устройство не было разблокировано путем ввода пароля или биометрической информации дольше семи дней. Таким образом Apple пытается бороться с инструментами по типу GrayKey, позволяющими правоохранительным органам взломать операционную систему и получить доступ к персональным данным пользователей.

Поскольку GrayKey осуществляет взлом iOS путем подбора паролей на устройстве, подключенном к программно-аппаратному комплексу через Lightning, ограничение на подключение имеет смысл. С другой стороны, это означает, что Apple так и не удалось выявить уязвимость, которую на протяжении нескольких месяцев эксплуатируют хакеры и спецслужбы.

Представители GrayShift, компании, разработавшей инструмент для взлома iOS 11, уже направили соответствующие предупреждения всем своим клиентам. В письме содержатся инструкции по недопущению обновления устройств, представляющих ценность для следствия, и рекомендации по незамедлительному проведению мероприятий по выемке важных данных.

Обсудить эту и другие новости Apple можно в нашем Telegram-чате.