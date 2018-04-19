Ещё
Как iOS 11.3 препятствует взлому iPhone
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как iOS 11.3 препятствует взлому iPhone 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
iOS 11.3 отключает порт Lightning, если устройство не было разблокировано путем ввода пароля или биометрической информации дольше семи дней. Таким образом Apple пытается бороться с инструментами по типу GrayKey, позволяющими правоохранительным органам взломать операционную систему и получить доступ к персональным данным пользователей.
Поскольку GrayKey осуществляет взлом iOS путем подбора паролей на устройстве, подключенном к программно-аппаратному комплексу через Lightning, ограничение на подключение имеет смысл. С другой стороны, это означает, что Apple так и не удалось выявить уязвимость, которую на протяжении нескольких месяцев эксплуатируют хакеры и спецслужбы.
Представители GrayShift, компании, разработавшей инструмент для взлома iOS 11, уже направили соответствующие предупреждения всем своим клиентам. В письме содержатся инструкции по недопущению обновления устройств, представляющих ценность для следствия, и рекомендации по незамедлительному проведению мероприятий по выемке важных данных.
Обсудить эту и другие новости Apple можно в нашем Telegram-чате.
Apple Insider: последние новости
Приложение Telegram X удалено из App Store Работа Telegram в России частично восстановлена Сервис для обхода блокировок Opera VPN объявил о закрытии
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня99
Тулеев уедет за границу224
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя114
Япония отказалась от российского алюминия656
Российским банкам предложили новую систему платежей50
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:49
Депутаты подрались за кулисами ТВ-шоу
Политика Общество
00:44
Вертолет сел у ресторана на набережной Волги
Общество Происшествия
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
02:48
Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса»
Шоу-бизнес
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение