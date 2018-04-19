Apple мешает взлому iPhone с iOS 11.3

Apple мешает взлому iPhone с iOS 11.3Не так давно нам стало известно о новом устройстве GrayKey, которое позволяет правоохранительным органам взламывать любой iPhone. Кажется, с iOS 11.3 этот гаджет стал бесполезным.

Прошивка программно отключает порт Lightning при попытке взлома смартфона. Операционная система выявляет факт обхода ввода пароля или попытку его подобрать более 10 раз.

Любопытно, почему Apple пошла именно таким путём. Видимо, в компании так и не удалось выявить уязвимость прошивки, раз пришлось ограничивать работоспособность порта Lightning.

В GrayShift же решили вопрос легко. Компания разослала всем своим клиентам письма с предупреждением о данной блокировке.