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6-значные пароли уже не так надежны, как прежде
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6-значные пароли уже не так надежны, как прежде 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
11 часов — именно столько в среднем требуется программно-аппаратному комплексу GrayKey для подбора пароля, состоящего из шести символов, узнал Motherboard. По данным издания, хакерам удалось обойти системное ограничение, отключающее устройство при вводе неправильного пароля, обеспечив инструменту возможность бесперебойного подбора комбинаций.
«Пользователям следует использовать сложные коды доступа длиной не менее семи символов, сочетающие в себе прописные и строчные буквы, а также цифры, — говорит Райан Дафф, директор компании Cyber Solutions. — Рекомендуется добавлять [в пароль] иные символы вроде знаков препинания, ведь чем длиннее и сложнее ваш пароль, тем труднее его взломать».
По информации, полученной Motherboard, GrayKey подбирает четырехсимвольные пароли в среднем всего за 6,5 минут, восьмисимвольные — за 46 дней, тогда как для взлома десятисимвольных паролей программно-аппаратному комплексу могут потребоваться десятилетия. Безусловно, речь идет о более сложных комбинациях, чем «1234567890» или «qwerty12345».
Инструмент GrayKey является разработкой частной криминалистической лаборатории GrayShift. Ее сотрудники занимаются тем, что в интересах правоохранительных органов взламывают iPhone преступников и подозреваемых в совершении уголовно наказуемых деяний. С недавних пор у силовиков появилась возможность просто купить комплекс себе.
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