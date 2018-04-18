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В Казани создают аналог Telegram на татарском языке
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В Казани создают аналог Telegram на татарском языке 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Казанская ИТ-компания Futureinapps занялась разработкой аналога мессенджера Telegram. Однако казанский Telem будет создан с интерфейсом на татарском языке. Пользователи, не знающие татарский язык, смогут воспользоваться встроенным переводчиком. Разработчики намерены реализовать в проекте собственный протокол передачи данных и шифрования. А еще инженеры обещают, что Telem будет «не убиваемым и безопасным». По словам гендиректора Futureinapps Айрата Галиуллина, Telem уже заинтересовались некие американские партнеры. Однако сегодня преследуется главная цель: создать полностью российский продукт, который сможет выйти на международный рынок.
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