Казанские айтишники разрабатывают Telegram на татарском языке

Аналог Telegram создают в Казани , об этом сообщил генеральный директор компании Futureinapps Айрат Галиуллин.

Название нового мессенджера «Telem» основано на английском выражении tell em (скажи им) и созвучном с татарским «Телем» (мой язык). Как заявили разработчики, это будет первый мессенджер с переводом интерфейса на татарский язык.

По словам Айрата Галиуллина, проект российского мессенджера способен если не заменить попавший под запрет Telegram, то стать его хорошей альтернативой. Предполагается, что в приложении будет встроена функция переводчика для преодоления языкового барьера. Кроме того, в проекте хотят реализовать собственный протокол передачи данных и шифрования, а само приложение должно децентрализовано выполняться внутри блокчейн сети на стороне узлов, что сделает его безопасным.

Проектом заинтересовались американские партнеры компании, но Айрат Галиуллин хочет, чтобы международное приложение было полностью российской разработкой.