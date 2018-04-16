Роскомнадзор начал блокировать Telegram

"В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа", — говорится в сообщении.

В соответствии с законодательством РФ, блокировка должна быть осуществлена в течение 24 часов.