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Крымский мессенджер взломали за минуты
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Крымский мессенджер взломали за минуты 

News.ru 46 минут назад
Фото: Реальное время
Аккаунт в мессенджере «Диалог М», разработанный российской государственной компанией «Крымтехнологии», был взломан за три минуты после его запуска. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пользователя портала TJ Артёма Леготина. Артём Леготин протестировал web-версию мессенджера, и оказалось выяснив, взломать чей-либо аккаунт можно без особых проблем на стадии авторизации.
Пользователь опубликовал подробное описание уязвимости, отметив, что согласно описанной им схеме, на получение доступа к любому профилю тратится около 3–4 минут.
Когда видимой реакции не последовало, Леготин взломал аккаунт редактора портала для того, чтобы «разработчики исправились». Мессенджер «Диалог М» был протестирован накануне в связи с заблокированным Роскомнадзором мессенджером Telegram.
13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram на территории России. Процесс блокировки начнётся в понедельник, 16 апреля.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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