Microsoft пообещала изменить сроки обновлений Windows 10

Для обновлений каждый раз требуется загрузка операционной системы с переносом выбранных параметров, личных данных и софта. Она велась, как правило, в недоступный для работы системы период (на монитор в это время выводится шкала прогресса на синем экране).

Благодаря новым возможностям, поясняют в Microsoft , пользователь сможет работать за компьютером прямо во время обновления. Автономный период для установки Spring Creators Update сократится до 30 минут. Год назад он приближался к полутора часам.