Microsoft пообещала изменить сроки обновлений Windows 10 

Обновления Windows 10 будут занимать меньше времени, передает ФБА «Экономика сегодня».
Для обновлений каждый раз требуется загрузка операционной системы с переносом выбранных параметров, личных данных и софта. Она велась, как правило, в недоступный для работы системы период (на монитор в это время выводится шкала прогресса на синем экране).
Благодаря новым возможностям, поясняют в Microsoft, пользователь сможет работать за компьютером прямо во время обновления. Автономный период для установки Spring Creators Update сократится до 30 минут. Год назад он приближался к полутора часам.
В Соединенных Штатах и на Ближнем Востоке на этой неделе файлы Microsoft Word послужили переносчиками опасного вируса. В частности, программисты крупных финансовых и IT-компаний зарегистрировали волну кибератак. Вредоносное программное обеспечение направили по почте. В документах содержались зараженные HTML-теги, для активации которых ничего не требовалось.