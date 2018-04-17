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Владельцы крупных Telegram-каналов пожаловались на появление клонов в мессенджере «ТамТам»
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Владельцы крупных Telegram-каналов пожаловались на появление клонов в мессенджере «ТамТам» 

Inc. 17 апреля 2018
Фото: Inc.
Фото: «ТамТам»
Авторы популярных Telegram-каналов рассказали, что в принадлежащем Mail.Ru Group мессенджере «ТамТам» появились клоны их каналов, к которым они не имеют отношения. Об этом пишут «Ведомости».
Представитель канала «Незыгарь», который набрал в Telegram 136 тыс. подписчиков, сказал, что будет публично требовать закрытия одноименных каналов в «ТамТам» и ICQ. Их создание он назвал «чистым мошенничеством». Представитель «Сталингулаг» также сообщил, что каналы в «ТамТам» создавал не он (сейчас в мессенджере два канала с таким названием).
В «ТамТам» также появились клоны каналов политика Алексея Навального, «Методички», «Бойлерной», «Футляра от виолончели», «Караульного» и других. Также в мессенджере появился фейковый канал Varlamov News, создатели которого выходили на связь с владельцами оригинального канала в Telegram. По словам руководителя отдела новостей varlamov.ru Филиппа Киреева, представители канала-клона сказали, что удалят его, если редакция Варламова сама заведет канал в «ТамТам».
филипп киреев
руководитель отдела новостей varlamov.ru  «Представители TamTam сообщали нам, что готовы удалить фейковый канал Varlamov News, когда мы сами у них зарегистрируемся. Регистрироваться у них мы, ясное дело, не стали».
О появлении фейкового канала сообщили представители Mash. В «ТамТам» два канала с таким названием, и только один из них — настоящий. По словам представителя Mash, администрация «ТамТам» игнорирует просьбы удалить канал-клон, который недавно начал размещать рекламу.
На фейковые каналы пожаловались и крупные СМИ — «Медуза», РБК и «Сноб». Представитель «ТамТам» в разговоре с «Ведомостями» пообещал, что мессенджер введет обязательную верификацию для авторов каналов СМИ и удалит фейки.
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Мессенджер «ТамТам» был запущен в мае 2017 года на базе мессенджера «ОК сообщения» в соцсети «Одноклассники», принадлежащей Mail.Ru Group. 13 апреля, в день, когда суд постановил заблокировать Telegram, холдинг разместил рекламу мессенджера «ТамТам» в печатных версиях газет «Ведомости», «Коммерсант» и «Деловой Петербург».
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