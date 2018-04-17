В Кремле не стали оценивать эффективность блокировки Telegram

В Кремле надеются, что условия разблокировки мессенджера Telegram будут выполнены и он вернется к пользователям.

Отвечая на вопрос журналистов на брифинге, как в Кремле отслеживают ситуацию с Telegram и оценивают эффективность выполнения решения суда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: «В компетенцию Кремля, безусловно, не входит оценка эффективности выполнения решения суда».

"Решение суда вынесено и в нем говорится, что блокировка будет продолжаться, пока не будут выполнены необходимые условия", — напомнил Песков. «Надеемся, что они будут выполнены и он вернется», — сказал он.

"Оценка эффективности — не наша работа", — продолжил представитель Кремля. «Но сейчас есть решение суда, которое исполняется», — подчеркнул он.