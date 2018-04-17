В Кремле не стали оценивать эффективность блокировки Telegram 

В Кремле надеются, что условия разблокировки мессенджера Telegram будут выполнены и он вернется к пользователям.
Отвечая на вопрос журналистов на брифинге, как в Кремле отслеживают ситуацию с Telegram и оценивают эффективность выполнения решения суда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: «В компетенцию Кремля, безусловно, не входит оценка эффективности выполнения решения суда».
"Решение суда вынесено и в нем говорится, что блокировка будет продолжаться, пока не будут выполнены необходимые условия", — напомнил Песков. «Надеемся, что они будут выполнены и он вернется», — сказал он.
"Оценка эффективности — не наша работа", — продолжил представитель Кремля. «Но сейчас есть решение суда, которое исполняется», — подчеркнул он.
На вопрос, нет ли опасений, что противостояние Telegram и Роскомнадзора зайдет в тупик — по сообщениям СМИ, от блокировок пострадали ресурсы, которые не относились к Telegram, а мессенджер продолжает функционировать, Песков ответил: «Естестественно, мы рассчитываем, что никто не будет страдать, те, кто не имеет к этой ситуации отношения». «Мы рассчитываем, что со временем эта ситуация будет всеми необходимыми техническими средствами отрегулирована — чтобы исполнялось решение суда и никак не затрагивало другие функции, сервисы, программы и приложения в интернете», — заключил он.