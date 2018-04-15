Петербургская арт-группа «Явь» посвятила новое граффити блокировке Telegram

Художники из арт-группы «Явь» представили новую работу — граффити, посвященное решению суда о блокировке мессенджера Telegram.

Проект получил название «Пятница 13» — именно в пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора и позволил начать блокировать мессенджер до того, как защита подаст апелляцию.

На рисунке, нанесенном на стену дома, изображены иконки мессенджеров, почтовых сервисов и социальных сетей. Среди них значок Telegram, помещенный за решетку, и иконки Facebook, YouTube, WhatsApp, Gmail и Viber в окружении знаков вопроса.

«Что будет дальше с другими иностранными почтами, менеджерами, соцсетями? Вопрос. Хотим ли мы жить в государстве, где все способы общения будут подконтрольны властям? Каждый отвечает сам», — пишут художники в пояснительном посте.

Ранее в Петербурге прошла акция в защиту Telegram, организованная движением «Весна», на которой запустили бумажные самолетики в здание Роскомнадзора.

Напоминаем, что, предположительно, блокировку Telegram Роскомнадзор начнет с 16 апреля.

По материалам «ДП» Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.