Credit Karma: доходы, полученные от криптовалют, почти никто не декларирует

Согласно информации Credit Karma, разрабатывающей ПО для расчета налогов, ее пользователи, по всей видимости, предоставляют неполную отчетность о своих криптовалютных операциях. Лишь менее 100 из впервые зарегистрированных в программе 250000 федеральных налогов, относятся к доходам и расходам, связанным с криптовалютами. Анонимный источник из Credit Karma заявил журналистам, что отчетность об операциях с криптовалютами еще очень незначительная. В период с февраля по апрель 2018 года лишь 100 пользователей задекларировали свои доходы от цифровых валют, в то время как за этот же период ПО Credit Karma начали использовать 250 тыс. новых пользователей. В процентном соотношении этот показатель составляет всего 0,04%. Напомним, согласно данным исследования, опубликованного на сайте TechCrunch 23 января 2018 года, о своих операциях с криптовалютами сообщают налоговым властям 5% американцев.