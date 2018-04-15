Opera VPN заявила о закрытии сервиса

Opera VPN объявила о скором прекращении работы

Компания Opera Software объявила о прекращении работы приложения Opera VPN с 30 апреля 2018 года. Сообщение было опубликовано на официальном сайте компании в воскресенье, 15 апреля.

«Мы прекращаем работу приложения Opera VPN для iOS и Android 30 апреля 2018 года. Но не беспокойтесь. Мы позаботимся о сохранении вашей конфиденциальности», — говорится в сообщении. Причины этого решения не указаны.

Своим пользователям разработчики Opera VPN предложили воспользоваться услугами сервиса SurfEasy и пообещали годовую подписку со скидкой 80 процентов. Обладатели аккаунтов Opera Gold смогут в течение первого года пользоваться сервисом бесплатно. Сейчас он доступен на Windows, macOS, iOS и Android.

«Все мы здесь, в Opera VPN (включая Olaf), искренне благодарны за вашу поддержку за последние пару лет, и мы сожалеем о любых неудобствах, которые могут возникнуть», — заявили в компании.

13 апреля суд в Москве постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России, в тот же день веб-версия сервиса попала в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора . Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что ведомство начнет блокировать мессенджер в «ближайшее время», однако точную дату не назвал.

Основатель Telegram Павел Дуров пообещал пользователям продумать встроенные методы обхода блокировок, но предупредил, что без VPN-сервисов стабильная работа мессенджера не гарантирована.

Среди русскоязычных пользователей Opera VPN считается одним из самых популярных VPN-сервисов. После решения о блокировке в России Telegram Opera VPN возглавило список самых популярных запросов.

Закон о запрете использования VPN-сервисов для обхода блокировок запрещенных сайтов действует в России с 1 ноября 2017 года, при этом сами VPN-cервисы не находятся под запретом.