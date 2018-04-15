Ещё
Opera VPN заявила о закрытии сервиса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Opera VPN объявила о скором прекращении работы 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Компания Opera Software объявила о прекращении работы приложения Opera VPN с 30 апреля 2018 года. Сообщение было опубликовано на официальном сайте компании в воскресенье, 15 апреля.
>>Решена судьба Telegram в России<br/>
«Мы прекращаем работу приложения Opera VPN для iOS и Android 30 апреля 2018 года. Но не беспокойтесь. Мы позаботимся о сохранении вашей конфиденциальности», — говорится в сообщении. Причины этого решения не указаны.
Своим пользователям разработчики Opera VPN предложили воспользоваться услугами сервиса SurfEasy и пообещали годовую подписку со скидкой 80 процентов. Обладатели аккаунтов Opera Gold смогут в течение первого года пользоваться сервисом бесплатно. Сейчас он доступен на Windows, macOS, iOS и Android.
«Все мы здесь, в Opera VPN (включая Olaf), искренне благодарны за вашу поддержку за последние пару лет, и мы сожалеем о любых неудобствах, которые могут возникнуть», — заявили в компании.
13 апреля суд в Москве постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России, в тот же день веб-версия сервиса попала в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что ведомство начнет блокировать мессенджер в «ближайшее время», однако точную дату не назвал.
Основатель Telegram Павел Дуров пообещал пользователям продумать встроенные методы обхода блокировок, но предупредил, что без VPN-сервисов стабильная работа мессенджера не гарантирована.
Среди русскоязычных пользователей Opera VPN считается одним из самых популярных VPN-сервисов. После решения о блокировке в России Telegram Opera VPN возглавило список самых популярных запросов.
Закон о запрете использования VPN-сервисов для обхода блокировок запрещенных сайтов действует в России с 1 ноября 2017 года, при этом сами VPN-cервисы не находятся под запретом.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии4  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США накажут Россию за поддержку Асада737
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии505
США изменили условия вывода войск из Сирии23
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии109
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США641
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение