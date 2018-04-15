Ещё
Петербуржец запустил в Сети челлендж «Убирайка»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петербуржец запустил в Сети челлендж «Убирайка» 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Сети начался флешмоб по очистке улиц Петербурга «Убирайка». Автором идеи челленджа стал житель Северной столицы Дмитрий Корецкий.
Петербуржец решил своим примером мотивировать других пользователей соцсетей взяться за грабли и лопаты: Дмитрий вышел на уборку в Токсово и опубликовал фотоотчет на своей странице с хэштегом #убирайка. В случае, если эта запись наберет 1 тысячу репостов, активист пообещал сбрить усы и бороду. При этом он отметил, что не брился «под ноль» с 2007 года.
На данный момент пост Дмитрия разместили у себя на странице 160 пользователей.
Корецкий уже не в первый раз призывает петербуржцев сделать город чище: с период с 2014-го по 2016 годы он организовал ряд масштабных субботников в Ржевском лесопарке.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Петербуржцы поддержат Telegram акцией в центре города Петербуржцы смогут узнать график отключения воды в интернете «ВКонтакте» найдет ошибки в комментариях пользователей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США372
Ракеты Трампа подстрелили рубль295
Штайнмайер встал на защиту России319
В «Артеке» рассказали, как отдыхали дети Асада21
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова196
Видео
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение