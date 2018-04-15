Петербуржец запустил в Сети челлендж «Убирайка»

В Сети начался флешмоб по очистке улиц Петербурга «Убирайка». Автором идеи челленджа стал житель Северной столицы Дмитрий Корецкий.

Петербуржец решил своим примером мотивировать других пользователей соцсетей взяться за грабли и лопаты: Дмитрий вышел на уборку в Токсово и опубликовал фотоотчет на своей странице с хэштегом #убирайка. В случае, если эта запись наберет 1 тысячу репостов, активист пообещал сбрить усы и бороду. При этом он отметил, что не брился «под ноль» с 2007 года.

На данный момент пост Дмитрия разместили у себя на странице 160 пользователей.

Корецкий уже не в первый раз призывает петербуржцев сделать город чище: с период с 2014-го по 2016 годы он организовал ряд масштабных субботников в Ржевском лесопарке.