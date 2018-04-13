«Сами удалять Telegram люди не будут»

«Судья не обнаружил препятствий в законодательстве для такого решения. Но с точки зрения пользователей, это решение неприятное, потому что люди теряют привычный канал общения. Посмотрим, как будет развиваться сюжет в части поиска каких-то альтернативных поставщиков, но понятно, что какое-то время люди будут испытывать неудобства. Если, конечно, не будет каких-то шагов по обходу ограничений Роскомнадзора

Цель Telegram понятна — сохранить удобный сервер для клиентов, поэтому, думаю, они будут пытаться сами решать проблемы обхода. В том, что его клиенты будут массово изучать компьютерную грамотность, я не уверен. Среди клиентов много людей, которые поленятся устанавливать себе различные обходные программные инструменты. Так что остается надеяться на креативность Дурова в его противостоянии Роскомнадзору.

Если у Telegram ничего не поменяется, то пользователей у него останется много. Удалять сами люди ничего не будут. Кроме тех, кому по статусу положено заявлять о своей лояльности ко всем решениям властей. Типа депутатов, вот они могут демонстративно сжигать Telegram вместе со своим буржуазным iPhone 10. Такие акции будут, как книги сжигали раньше. А так, если мессенджер будет работать, то пользователи с ним останутся, потому что он был и остается достаточно удобным. Это был один из самых популярных мессенджеров. Особенно популярности ему прибавило то, что Telegram рекламировал пресс-секретарь президента, и другие известные люди также участвовали в его косвенной рекламе, а в России оглядываются на известных людей. Telegram был популярен».

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