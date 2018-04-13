Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера 

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в пятницу по большей части в Европе, в том числе и на европейской части территории России. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Сбой произошел после 12:30 мск. Пользователи испытывают проблемы с подключением к мессенджеру (75%) и отправкой сообщений (25%).
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Решение принято по иску Роскомнадзора от 6 апреля. В Telegram заявляли, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей. Как сообщил ТАСС глава Роскомнадзора Александр Жаров, мессенджер будет заблокирован «в ближайшее время».