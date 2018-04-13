Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в пятницу по большей части в Европе, в том числе и на европейской части территории России . Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошел после 12:30 мск. Пользователи испытывают проблемы с подключением к мессенджеру (75%) и отправкой сообщений (25%).