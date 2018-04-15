Как решить проблемы с Mac App Store

Магазин приложений для macOS не всегда работает безупречно. Иногда случаются сбои в загрузке новых приложений или же при простом обновлении. Наиболее распространённая проблема — ошибки кеша, когда приложение не загрузилось правильно из-за плохого интернет-соединения. Сегодня мы узнаем, каким образом можно решить эту проблему.

Первым делом выгружаем Mac App Store из памяти вручную или через комбинацию клавиш Command + Q Запускаем «Терминал». Вводим в окне командной строки следующую команду: open $TMPDIR.. /C/com.apple.appstore/

Откроется Finder с необходимой нам папкой com.apple.appstore

На всякий случай создаем папку на рабочем столе. Переносим все файлы из папки com.apple.appstore туда

Запускаем Mac App Store. Если все работает исправно, папку на рабочем столе можно удалить

Вот так просто можно решить проблемы с загрузкой или обновлением программ в Mac App Store.