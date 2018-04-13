Кремль пока не нашел замену Telegram

В Кремле пока не определились, с каким мессенджером будут работать после блокировки Telegram, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

На вопрос, есть ли какой-то перечень мессенджеров, из которого будут выбирать, Песков ответил, что «их можно по пальцам пересчитать».

"Надо посмотреть, какой соединяет в себе весь набор услуг — удобство, скорость и качество, тот и выберем", — добавил он.

В свою очередь, глава Роскомнадзора Александр Жаров , чей иск к Telegram удовлетворил суд, сообщил ТАСС , что мессенджер будет заблокирован в ближайшее время.

"Представляете, идут боевые действия, и вы говорите: «А вы когда атаку начнете?». Ну, в ближайшее время. Когда нападу — не скажу", — заявил Жаров, добавив, что речь идет о днях, может быть, о часах, может быть, о минутах".

Тем временем проблемы в работе Telegram наблюдаются в Европе, следует из данных сервиса Downdetector. Сбой произошел после 12:30 по московскому времени. У пользователей проблемы с подключением к мессенджеру (75 процентов) и отправкой сообщений (25 процентов).