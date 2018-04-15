Пользователь Medium рассказал, как зарабатывает деньги при помощи телефонных ферм

Что такое телефонная ферма?

Телефонные фермы стали одной из главных тем разговоров на Reddit. Суть заключается в том, чтобы использовать несколько старых смартфонов для заработка. Как это возможно? Есть два типа приложений, которые будут приносить деньги за выполнение заданий:

Приложения для просмотра видео: такие приложения проигрывают короткие видео и показывают рекламу между клипами. Пользователи обычно получают очки за просмотр рекламы и в дальнейшем могут обменять их на подарочные карты, наличные или криптовалюты.

Приложения для сбора данных: эти приложения работают в фоновом режиме и платят пользователям за сбор персональных данных. Компании, которым принадлежат эти приложения, предположительно продают информацию другим организациям, готовым за это платить.

На этом сильно не заработаешь, рассказывает Том Блейк. В среднем ваш смартфон будет приносить примерно $0,40 в день, или $40-$50 в месяц, если вы проживаете в США или Канаде . Это довольно неплохой вариант для пассивного источника дохода, делает вывод блогер.

Телефонная ферма Тома Блейка

Чтобы начать заниматься «телефонным фермерством», Блейк советует:

Покупать только телефоны на Android: они дешевле, их проще купить б/у и для них есть много приложений, которые принесут деньги.

Покупать телефоны с версией Android 5.0 или выше: некоторые приложения не работают на телефонах с версией 4.

Искать телефоны с оперативной памятью в 1GB. Причина: вам нужен телефон, который сможет стабильно показывать видео. Оперативная память — один из лучших показателей того, как хорошо будет работать ваше устройство.

Не тратить больше $15-$20: чем дороже будет телефон, тем больше времени вам понадобится на то, чтобы окупить его и начать получать прибыль. С учетом того, что смартфон приносит $0,4 в день, дешевый телефон окупится через 40-50 дней, замечает блогер.

Не покупать планшеты: раньше почти все приложения работали на планшетах, теперь ситуация изменилась. Кроме того, планшеты стоят дороже, чем поддержанные модели телефонов.

Приложения для сбора данных, которые приносят деньги

Блейк перечислил приложения, на которых он зарабатывает.

Panel App:

Panel App — приложение для сбора данных, которое работает в фоновом режиме и собирает информацию, касающуюся вашего местоположения и использования телефона. Все, что вам нужно сделать, — пройти короткий опрос в начале.

В месяц вы зарабатываете примерно 1000 очков — то есть $1. Пользователи могут менять очки на подарочные карты Amazon , карты Starbucks и даже делать ставки.

Конечно, $1 в месяц ($0,03 в день) — не очень большая сумма. Однако вы можете установить это приложение на нескольких устройствах, замечает Блейк. На это вам потребуется две минуты.

Embee Meter CX:

В отличие от Panel App, Embee Meter CX может работать далеко не на всех устройствах.

В любом случае, в день приложение будет приносить около $0,1-$0,3, в зависимости от вашего местоположения. Блейк живет рядом с Торонто и зарабатывает около $0,1 в день.

Деньги вам смогут переводить только на PayPal , и вы должны заработать $5 очками, для того чтобы снять сумму.

MobileXpression:

MobileXpression — очередное приложение, работающее не на всех устройствах. Тем не менее, его стоит попробовать установить, говорит блогер.

Новые пользователи получают подарочный сертификат Amazon на $5. Да и очки заработать здесь довольно просто. Приложение должно работать в фоновом режиме, и вам будут начисляться очки, которые можно обменять на подарочные карты Amazon, Starbucks или BestBuy.

Сейчас MobileXpression приносит Блейку $5 в месяц.

Пассивные приложения для просмотра видео

Perk TV Live:

Perk TV — это приложение стабильнее всего и доступно практически для любых устройств, рассказывает блогер. Пользователи могут использовать один аккаунт на пяти телефонах, что делает Perk TV лучшим вариантом для новичков.

На Perk TV есть много категорий видео, включая трейлеры приложений, развлечения и спортивные новости. Каждый ролик длится примерно 1-2 минуты.

После каждого видео пользователи получают 2-3 очка + им начисляется примерно 1000 баллов за просмотр рекламы — это примерно $1.

Юзеры могут менять очки на подарочные карты Amazon, деньги, подарочные сертификаты нескольких магазинов.

Оценка: 4/5 Потенциал заработка: $0,2-$0,5/один телефон/день

Десктоп-версия: нет.

Perk Pop Quiz!

Perk Pop Quiz — еще одно приложение, которое работает примерно так же, как Perk TV. Пользователи могут выбирать викторины и отвечать на вопросы различных категорий, в перерывах между игрой будет показываться реклама.

За каждую викторину пользователь получает 1 очко. По сравнению с Perk TV это приложение приносит меньше очков за цикл, однако оно работает более стабильно на старых устройствах.

Оценка: 3,5/5 Потенциал заработка: $0,2-$0,4/один телефон/день

Десктоп-версия: нет.

Swagbucks Watch (TV):

Swagbucks — одно из самых популярных приложений, приносящих деньги, хотя пользователям понадобится больше времени, чтобы разобраться с платформой. У Swagbucks есть множество возможностей для заработка, включая опросы, бонусы за регистрацию, кэшбэк и просмотр видео.

Блейк пишет, что в Swagbucks Watch (TV) можно заработать быстрее всего. За просмотр каждого видео вы получаете по два очка ($0,02). Видео длятся недолго.

Единственный недостаток Swagbucks Watch (TV) — лимит заработка, отмечает блогер. С мобильного телефона вы сможете заработать не больше 20 очков в день ($0,2).

Очки можно обменять на карты Amazon, Starbucks, iTunes и других магазинов.

Оценка: 3/5 Потенциал заработка: $0,2/день

Десктоп-версия: есть.

Стоит ли заниматься телефонными фермами в 2018 году?

Том Блейк уверен: небольшие телефонные фермы — отличная возможность получать дополнительную прибыль, при этом не прикладывать усилия.

Если у вас уже есть старые телефоны, почему бы не попробовать? Начните с 5-10 устройств, чтобы понять, как все функционирует, и решите, хотите ли вы продолжать».

Блогер предупреждает, что если вы подумываете купить много устройств и открыть большую телефонную ферму, надо учесть технические сложности: чем больше у вас телефонов, тем чаще вам нужно будет исправлять проблемы. Тогда это перестанет быть пассивным заработком и станет работой. Блейк советует хорошо подумать и заранее посчитать, сколько времени вы готовы на это выделить.

Как запустить телефонную ферму — подводим итоги:

Если вы хотите запустить телефонную ферму, вот как это можно сделать.

Соберите устройства, которые никто не использует, у друзей и членов семьи; или просто купите 1-3 телефона в интернете.

Загрузите приложения для сбора данных вроде Panel App или Embee Meter CX.

Загрузите приложения для просмотра видео. Начните с Perk, если для вас важна стабильность, а затем начните тестировать другие приложения.

Отслеживайте свои заработки. На протяжении нескольких первых недель желательно отслеживать свои заработки, чтобы отмечать прогресс и определять приложения, которые не приносят прибыли.

Часто задаваемые вопросы:

Это вообще легально?

«Да, это легально. У всех таких приложений специфические пользовательские соглашения. Просто соблюдайте их и не обманывайте систему (например, при помощи VPN), и все будет хорошо».

Это приносит прибыль? А как же расходы на электричество?

«Современные устройства очень эффективны, и вам придется платить несколько долларов в год за телефон, который будет заряжаться 24/7. Это определенно принесет прибыль».

Опасность пожара?

«Владельцы телефонных ферм должны внимательно следить за состоянием батареи устройства. Было бы неплохо давать «выходной день» гаджетам. В конечном счете, если один из ваших телефонов регулярно перегревается, возможно, пора отдать его на утилизацию».

Доказательства заработка:

Том Блейк приложил скриншоты в доказательство того, что на телефонных фермах можно заработать. Чаще всего он меняет баллы на подарочные карты Amazon.

Вряд ли вы разбогатеете на этом, но лишние $40-$50 в месяц — неплохая идея, заключает Блейк.

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