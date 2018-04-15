Тестирование собственного мессенджера началось в Крыму

Крыму теперь смогут общаться при помощи собственного мессенджера. Приложение, которое называется «Диалог М» предназначено заменить собой Telegram, который суд заблокировал в России . Об этом сообщили в компании «Крымтехнологии».

Сегодня «Диалог М» позволяет обмениваться текстовыми сообщениями, а также файлами, создавать группы для обсуждения, осуществлять аудио и видеозвонки в приложении для Android. Функционал активно развивается, и вскоре «Диалог М» сможет сравниться с популярными мессенджерами

— «Крымтехнологии».

Разработчики сообщили, что новый мессенджер обеспечит удобство работы и информационную безопасность переписки. Сейчас доступно приложение для мобильных платформ, а также браузерная версия.