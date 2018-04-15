Тестирование собственного мессенджера началось в Крыму 

В Крыму теперь смогут общаться при помощи собственного мессенджера. Приложение, которое называется «Диалог М» предназначено заменить собой Telegram, который суд заблокировал в России. Об этом сообщили в компании «Крымтехнологии».
Сегодня «Диалог М» позволяет обмениваться текстовыми сообщениями, а также файлами, создавать группы для обсуждения, осуществлять аудио и видеозвонки в приложении для Android. Функционал активно развивается, и вскоре «Диалог М» сможет сравниться с популярными мессенджерами
— «Крымтехнологии».
Разработчики сообщили, что новый мессенджер обеспечит удобство работы и информационную безопасность переписки. Сейчас доступно приложение для мобильных платформ, а также браузерная версия.
Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram. Такое требование Роскомнадзор выдвинул после того, как владелец сервиса Павел Дуров отказался предоставить российским спецслужбам ключи шифрования, что предоставило бы силовикам доступ к переписке пользователей. Блокировку приложения начнут уже с 16 апреля.