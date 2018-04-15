Apple бесплатно поменяет Apple Watch Series 2 с проблемными аккумуляторами

Apple бесплатно поменяет Apple Watch Series 2 с проблемными аккумуляторамиНа днях Apple взяла на себя обязательство бесплатно заменить часы Apple Watch Series 2 при обнаружении двух проблем. Компания готова предоставить новый гаджет бесплатно при условии, что старые смарт-часы отключаются включаться или их аккумулятор оказался вздутым.

Официальный документ пока распространяется исключительно между розничными магазинами и сервисными центрами. Под такую гарантийную замену попадают устройства, со дня покупки которых прошло не более трех лет.

Любопытно, что согласно тексту документа, под такой бесплатный ремонт не попадают ни оригинальные Apple Watch, ни AW S1, ни S3. Ранее же Apple предлагала подобную замену для Apple Watch Series 1.

В любом случае, если вы столкнулись с проблемным аккумуляторо Apple Watch, предварительно крайне желательно списаться со службой технической поддержки на официальном сайте компании. О том, как это сделать, мы рассказывали в отдельном материале. В качестве продукта выбирайте Apple Watch, затем пункт Аккумулятор —> Питание и зарядка.