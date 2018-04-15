Ещё
Apple бесплатно поменяет Apple Watch Series 2 с проблемными аккумуляторами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Apple бесплатно поменяет Apple Watch Series 2 с проблемными аккумуляторами 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Apple бесплатно поменяет Apple Watch Series 2 с проблемными аккумуляторамиНа днях Apple взяла на себя обязательство бесплатно заменить часы Apple Watch Series 2 при обнаружении двух проблем. Компания готова предоставить новый гаджет бесплатно при условии, что старые смарт-часы отключаются включаться или их аккумулятор оказался вздутым.
Официальный документ пока распространяется исключительно между розничными магазинами и сервисными центрами. Под такую гарантийную замену попадают устройства, со дня покупки которых прошло не более трех лет.
Любопытно, что согласно тексту документа, под такой бесплатный ремонт не попадают ни оригинальные Apple Watch, ни AW S1, ни S3. Ранее же Apple предлагала подобную замену для Apple Watch Series 1.
В любом случае, если вы столкнулись с проблемным аккумуляторо Apple Watch, предварительно крайне желательно списаться со службой технической поддержки на официальном сайте компании. О том, как это сделать, мы рассказывали в отдельном материале. В качестве продукта выбирайте Apple Watch, затем пункт Аккумулятор —> Питание и зарядка.
iPhones.ru: последние новости
Павел Дуров передал ключи шифрования Telegram в ФСБ. Фейк или правда? В чем самая большая проблема Apple сегодня Крупнейшие производители Android-смартфонов уличены в обмане пользователей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии427
США выдвинули ультиматум Сирии112
Асад сделал заявление после удара США746
«Мне срочно нужен мужчина»110
США и союзники внесли в ООН проект резолюции по Сирии182
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение