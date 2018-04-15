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Блогер выследил воров в режиме онлайн и сдал их полиции
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Блогер выследил воров в режиме онлайн и сдал их полиции 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: twitter.com
Блогер Павел Сафронов услышал разговор мужчин, обсуждавших продажу украденного телефона, проследил за ними и сдал их полиции. О случившемся он рассказал в серии твитов в своем микроблоге.
Предполагаемых воров блогер заметил в автобусе и сразу сообщил об этом в полицию. Когда они вышли из транспорта, Сафронов последовал за ними. Пока подозреваемые находились в магазине, где, по словам блогера, один из них похвастался другому украденным телефоном, сотрудники полиции прибыли к указанному месту.
На выходе из магазина полицейские остановили мужчин и потребовали у них объяснить происхождение телефона. Задержанные не смогли ответить на вопрос. Заведено ли в отношении них уголовное дело, пока неизвестно.
Это не первый случай, когда блогер проявляет гражданскую активность. В феврале он попытался выяснить, кто наворовал на уборке снега во Вуктыле (республика Коми).
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