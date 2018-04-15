Блогер выследил воров и сдал их полиции

Блогер выследил воров в режиме онлайн и сдал их полиции

Блогер Павел Сафронов услышал разговор мужчин, обсуждавших продажу украденного телефона, проследил за ними и сдал их полиции. О случившемся он рассказал в серии твитов в своем микроблоге.

Вот двое, обсуждают за сколько продавать украденный телефон. Сейчас я им покажу гражданское общество в действии. pic.twitter.com/xJEJTMA3tO— Павел из Сыктывкара (@Onchoys) 14 апреля 2018 г.

Предполагаемых воров блогер заметил в автобусе и сразу сообщил об этом в полицию. Когда они вышли из транспорта, Сафронов последовал за ними. Пока подозреваемые находились в магазине, где, по словам блогера, один из них похвастался другому украденным телефоном, сотрудники полиции прибыли к указанному месту.

На выходе из магазина полицейские остановили мужчин и потребовали у них объяснить происхождение телефона. Задержанные не смогли ответить на вопрос. Заведено ли в отношении них уголовное дело, пока неизвестно.