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Сотрудников госдепа США атаковали хакеры
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Сотрудников госдепа США атаковали хакеры 

Российская Газета 13 апреля 2018
Фото: Российская Газета
СМИ сообщили о кибератаках на компьютерную сеть госдепа США.
Как пишет газета «Политико», в прошлом месяце более двух тысяч сотрудников внешнеполитического ведомства получили по различным каналам сообщения, в которых содержались ссылки на вредоносное ПО или на сайты, требовавшие введения личных данных, в том числе связанных с дипломатической деятельностью.
Чтобы заинтересовать получателей, хакеры использовали информацию о проводимых конференциях по политологии, технологиям, фондовым рынкам. Для повышения безопасности госдепартаменту пришлось отключить свою систему обмена незасекреченными электронными письмами, передает ТАСС.
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