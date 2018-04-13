Сотрудников госдепа США атаковали хакеры 

СМИ сообщили о кибератаках на компьютерную сеть госдепа США.
Как пишет газета «Политико», в прошлом месяце более двух тысяч сотрудников внешнеполитического ведомства получили по различным каналам сообщения, в которых содержались ссылки на вредоносное ПО или на сайты, требовавшие введения личных данных, в том числе связанных с дипломатической деятельностью.
Чтобы заинтересовать получателей, хакеры использовали информацию о проводимых конференциях по политологии, технологиям, фондовым рынкам. Для повышения безопасности госдепартаменту пришлось отключить свою систему обмена незасекреченными электронными письмами, передает ТАСС.