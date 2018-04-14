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Google Gmail подвергнется масштабному редизайну
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Google Gmail подвергнется масштабному редизайну 

Gizmonews 49 минут назад
Фото: Gizmonews
Компания Google сообщила о предстоящем редизайне Gmail. Почтовая служба обзаведется «несколькими новыми функциями», судя по сообщению разработчиков, и «свежим, чистым обликом». В компании также отметили, что апдейт может нарушить работу популярных плагинов вроде Clearbit или Streak.
Оценить новый дизайн уже в ближайшие недели смогут клиенты G Suite и рядовые пользователи Gmail. Новая версия предоставит доступ к «Календарю» напрямую из интерфейса, что упростит работу пользователям Outlook. Входящая корреспонденция теперь будет по желанию «приглушаться» — в результате, напоминание о сообщениях может прийти спустя несколько часов или дней. Эта функция удобна для тех пользователей, которые предпочитают чистить почтовый ящик и держать его пустым, но ответить на определенное сообщение в нужный момент не могут.
Равно как и в приложениях для ОС Аndroid и iOS, веб-версия почты также получит функцию Smart Reply, анализирующую текст сообщения и генерирующую ответ на основе контекста и ключевых слов. В улучшенном Gmail будут задействованы лучшие веб-технологии, которые позволят читать письма в офлайн-режиме.
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