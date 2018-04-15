Японский пес испортил панораму Google Maps

Забавный пес испортил панораму Google Maps и прославился

Забавного пса заметили жители префектуры Кагосима и поделись находкой в соцсетях. Собака охраняла лодку, когда обратила внимание на подъехавший автомобиль Google Maps. Она преследовала его очень долго.

Пользователям сети не всегда удается идентифицировать объекты на картах Google. В октябре 2017 года на панорамах Street View заметили изображение странного существа на балконе жилого дома во французском городе Нанси

До того, как фрагмент фото был размыт, юзеры признавались, что видели в нем инопланетянина или нежить из сказки.