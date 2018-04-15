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Японский пес испортил панораму Google Maps
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Забавный пес испортил панораму Google Maps и прославился 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: metro.co.uk
В Японии собака побежала за машиной, делающей снимки для Google Maps, и попала на все фотографии. Об этом пишет газета Metro.
Забавного пса заметили жители префектуры Кагосима и поделись находкой в соцсетях. Собака охраняла лодку, когда обратила внимание на подъехавший автомобиль Google Maps. Она преследовала его очень долго.
Пользователям сети не всегда удается идентифицировать объекты на картах Google. В октябре 2017 года на панорамах Street View заметили изображение странного существа на балконе жилого дома во французском городе Нанси.
До того, как фрагмент фото был размыт, юзеры признавались, что видели в нем инопланетянина или нежить из сказки.
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