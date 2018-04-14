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Владельцы iPhone стали чаще пользоваться CarPlay
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Владельцы iPhone стали чаще пользоваться CarPlay 

Apple Insider 31 минуту назад
Фото: Apple Insider
Android Auto и CarPlay становятся популярными среди владельцев iPhone и Android-смартфонов, поскольку данные технологии теперь доступны не только в автомобилях премиум-сегмента, но и в бюджетных машинах. Мало того, наличие подобной развлекательной системы зачастую становится одним из критериев выбора автомобиля.
Как говорится в исследовании экспертов Strategy Analytics, большинство владельцев iPhone ищут автомобиль с поддержкой CarPlay. При этом треть пользователей использует технологию как медиацентр, еще треть предпочитает обращаться к CarPlay только во время навигации.
В отчете говорится, что пользователи полагаются на CarPlay или Android Auto, потому что они обладают более совершенными и гибкими пользовательскими интерфейсами, чем в обычных автомобильных системах. Вообще, встроенные медиасистемы в автомобилях медленные и зачастую не получают обновления долгое время (исключение из правил — Tesla, но она не поддерживает CarPlay и Android Auto). С CarPlay система обновляется вместе с вашим iPhone, и в этом одно из ее преимуществ.
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