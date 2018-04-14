Вице-губернатор Игорь Албин решил не удалять Telegram

Чиновник рассказал, что ему удобно пользоваться мессенджером и цитируемость из его канала в Telegram была выше, чем, например, из того же Facebook.

«Поскольку я живу и работаю в России , зарубежной аудитории у меня нет и секретов нет, от удаления мессенджера пока воздержусь. Но активность в социальных сетях смещаю в пользу Facebook», — сказал Албин.

Сейчас на его канал подписаны 1118 человек.

Вице-губернатор подчеркнул, что его не беспокоят скандалы вокруг доступности приватной информации в социальной сети Facebook.