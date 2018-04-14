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Вице-губернатор Игорь Албин решил не удалять Telegram
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Вице-губернатор Игорь Албин решил не удалять Telegram 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин пока не планирует удалять мессенджер Telegram, но станет гораздо чаще пользоваться социальной сетью Facebook, сообщает «Фонтанка».
Чиновник рассказал, что ему удобно пользоваться мессенджером и цитируемость из его канала в Telegram была выше, чем, например, из того же Facebook.
«Поскольку я живу и работаю в России, зарубежной аудитории у меня нет и секретов нет, от удаления мессенджера пока воздержусь. Но активность в социальных сетях смещаю в пользу Facebook», — сказал Албин.
Сейчас на его канал подписаны 1118 человек.
Вице-губернатор подчеркнул, что его не беспокоят скандалы вокруг доступности приватной информации в социальной сети Facebook.
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