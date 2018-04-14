У Apple одни из самых доверчивых клиентов

Потребители доверяют Apple свои данные с большей уверенностью, чем Twitter, Google или Facebook. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Recode совместно с SurveyMonkey. По его итогам только 2% респондентов усомнились в надежности компании из Купертино

Целью исследования было выяснить, насколько потребители, ежедневно взаимодействующие с продукцией нескольких технологических компаний, не доверяют им личную информацию. Участникам опроса было предложено отдать свой голос против одного из 11 брендов, хранящих сведения о пользователях.

Меньше всего доверия у потребителей, как и ожидалось, вызывает Facebook. Доверять свои данные этой социальной сети отказались 56% опрошенных — слишком свежими оказались воспоминания о недавнем скандале с утечкой данных. На втором месте с большим отрывом и результатом 5% разместился Google.

Желая подчеркнуть свою обеспокоенность сохранностью пользовательских данных, Apple добавила в iOS функцию предупреждения об информации, которую собирает то или иное приложение. Таким образом в Купертино попытались сделать диалог пользователя и разработчика более прозрачным и безопасным.

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