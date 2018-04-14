Какие приложения на Mac нужно удалить и заменить сегодня

Одна за другой компании отказываются от поддержки 32-битной архитектуры и переходят только на 64-битные приложения. Черед за Apple

Это должно облегчить задачу разработчикам, многие из которых сейчас поддерживают оба варианта. Они смогут сконцентрироваться на одной архитектуре и делать софт на ее базе более простым и стабильным.

В тему: Скоро macOS потеряет поддержку 32-битных программ

Мы настоятельно рекомендуем вам искать альтернативные для 32-битных приложений на вашем Mac уже сегодня. В этом материале поговорим об этом подробнее.

Apple откажется от 32-битных приложений в 2 шага

Еще летом 2017 Apple официально объявила, что планирует отказаться от 32-битного софта. При этом macOS High Sierra окажется последней ОС, на которой он будет работать.

Конечно, компания уведомила разработчиков, что им пора перестать бить баклуши и немного поднапрячься.

«Новые программы в Mac App Store должны поддерживать 64-разрядную архитектуру с января 2018, обновления и существующие приложения — с июня 2018»

А на днях компания напомнила разработчикам про время Ч. Она уточнила, что macOS 10.13.4 начнет уведомлять пользователей о том, что вскоре с 32-битным софтом можно будет попрощаться.

При запуске этих приложений они будут получать соответствующее уведомление:

«Это приложение не оптимизировано под Mac»

Сейчас ОС ругается, но запускает такие программы и игры. Но в будущем прекратит делать это.

Apple откажется от 32-битных приложений в 2 шага: сначала не будет пускать его в Mac App Store, а потом запретит запускать на актуальных версиях macOS.

Чем 32-битные программы отличаются от 64-битных

Если говорить чисто технически, разница между 32-битной и 64-битной архитектурами заключается в длине чисел, с которыми могут работать программные и аппаратные решения. Вторая должна быстрее справляться с большими массивами информации.

32-битные приложения могут использовать не больше 4 ГБ оперативной памяти, а вот у 64-битных подобных ограничений вообще нет. Это особенно заметно, когда идет речь об использовании медиаконтента из сети через HTML5.

Если упростить, 32-битные приложения лучше работают на 32-битных системах, а 64-битные — на 64-битных. Так как современные macOS давно вошли именно во второе русло, с отголосками первого нужно решительно прощаться.

Это и решили сделать в Apple. Поэтому сначала macOS будет иногда напоминать о проблемах совместимости, потом начнет делать это с большей интенсивностью, а в итоге просто перестанет запускать неподходящий софт. Таким приложениям и пора искать замену.

Как найти 32-битные приложения на Mac и удалить

Найти 32-битные приложения среди установленных на ваш Mac очень просто:

Шаг 1. Откройте системное меню macOS нажатием на логотип Apple в левом верхнем углу экрана.

Шаг 2. Перейдите в раздел «Об этом Mac».

Шаг 3. Запустите меню «Отчет о системе…».

Шаг 4. Найдите раздел «Программы» в меню слева.

Шаг 5. В последней колонке справа «64 бит ( Intel )» найдите значения «Нет».

Шаг 6. Запомните все приложения, которые нужно заменить.

Шаг 7. Найдите альтернативу и удаляйте.

Например, оказалось, что отказ от поддержки 32-битной архитектуры зацепит меня со стороны принтеров. В университете, где я иногда читаю лекции, у меня старенький Canon LBP6020. Его драйвера не поддерживают 64 бита.

В теории разработчики должны переписать драйвера для устройства. Они выпускали обновления для новых macOS спустя неделю-две после выхода официальных версий ОС. Но быть уверенным на 100% в этом нельзя.

Более того, есть море софта, разработку которого уже забросили, поэтому мне точно придется искать им альтернативу. И я уверен, у вас аналогичная ситуация.

Что нужно, чтобы не остаться без поддержки 32 бит Возвращаюсь к работе с принтером. Мне действительно очень часто приходится печатать на нем материалы для студентов, и просто отказаться от этого я не смогу.

В этом случае мне придется просто не обновляться дальше macOS High Sierra, на которой я сейчас нахожусь. Тем не менее, мне проще будет купить новый принтер за свой счет даже для общественного использования.

А вообще на macOS ситуация с отказом от 32-битных приложений менее острая, чем на iOS. С iOS 11 такой софт не работает, и его почти не осталось в App Store, без которого установить ни программы, ни игры практически невозможно.

Получается, даже если вы останетесь на iOS 10, потеряете доступ ко многим приложениям. А вот в случае с macOS High Sierra сможете просто устанавливать дистрибутивы из альтернативных источников вместо Mac App Store.

Тем не менее, это не повод не отказываться от 32-битных приложений. Я уверен, что до сих пор не перевели на 64 бита только откровенно ущербный софт. Такому точно нужно искать замену.

Как вы относитесь к отказу от 32-битного софта?

У меня двоякое отношение к отказу Apple от 32-битных программ и игр. С одной стороны, это балласт, который только тянет систему вниз. С другой стороны, компания просто запрещает пользоваться мне обычным принтером — вот это жуть.

Ваши мнения разделились аналогично. Есть положительные:

«Молодцы — выкидывают из системы лишнее. Не то что винда, где копится мусор со времен ДОСа. Не говоря уже про дибильную систему с двумя папками Program Files и десятком кривых способов поддержки HiDPI из которых ни один толком не работает».

Есть отрицательные:

«Ну и зачем выкидывать поддержку 32 битых приложений? Мало ли какое старое приложение может пригодиться, это же компьютер, может быть все что угодно. Хорошо что Майкрософт таким бредом не страдает с виндой».

А где же истина? Думаю, она где-то посередине. Мне кажется, Apple действительно должна подталкивать разработчиков к переходу на 64 бита, но ограничивать пользователей у нее нет права.