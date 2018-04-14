Apple угрожает сотрудникам увольнением за любые утечки

Apple угрожает сотрудникам увольнением за любые утечкиВчера вечером Apple опубликовал документ, в котором предупредила сотрудников о запрете на разглашение любой связанной с деятельности компании информации в СМИ. Меморандум был опубликован во внутреннем блоге компании, но, по иронии судьбы, попал в руки издания Bloomberg.

Согласно опубликованной статистике, за 2017 год Apple уличила 29 сотрудников, занимавшихся регулярными сливами информации о компании в СМИ. 17 из них были уволены, а 12 — переданы в руки правоохранительных органов

Люди, фигурировавшие в этом скандале, не только потеряли работу. Им будет крайне сложно найти новую. Любые утечки о новом продукте негативно сказываются на продажах и дают конкурентам больше времени на достойный ответ. Они способствуют снижению темпов продаж после запуска. Мы хотим рассказывать клиентам о том, почему наш продукт хорош, но не чтобы кто-то делал это за нас и плохо.

Из внутреннего документа Apple, посвященного утечкам

В качестве примера была приведена встреча Крейга Федериги с сотрудниками. Тогда Федериги рассказывал о переносе ряда функций iOS, после чего об это узнали СМИ.

В опубликованном документа упоминаются и утекшие в Сеть раньше срока подробности об Apple Watch (по всей видимости модель Seires 3) и iPhone X.

Несмотря на активную борьбу Apple с утечками, информация практически о всех продуктах компании мелькает раньше официальной презентации. Похоже, эффективность всех, направленных на скрытность и конфиденциальность информации мероприятий для американской компании остается под вопросом.