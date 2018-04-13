Такой Google Play вам обязательно понравится

За годы своего существования каталог Google Play, который сегодня является самым используемым магазином приложений в мире, порядком устарел, а кое-где даже поизносился. Его оформление хоть и не выглядит сегодня хуже, чем в каком-нибудь 2015 году, уже требует свежих идей, которые позволят ему расцвести пуще прежнего. Дизайнер Morphicsn0w пофантазировал и представил свое видение того, каким бы мог быть Google Play в стиле Material Design 2.0.

Складывается впечатление, что автор концепта лишь подкорректировал отдельные элементы каталога, но как он от этого посвежел! Скругленные края определенно пошли интерфейсу Google Play на пользу, а карточки сделали список популярных приложений более удобным для восприятия. Кроме того, дизайнер отказался от «мусорных» разделов вроде недавно установленных программ, сделав Google Play более лаконичным и информативным.

Страницы с описанием приложений в представлении Morphicsn0w также обрели новый облик. Дизайнер сместил акцент с информации о количестве загрузок и оценках пользователей, позволив им слиться с фоном, на скриншоты интерфейса или геймплея. Некоторым изменениям подвергся и поиск. Автор реализовал удобную сортировку приложений по рейтингу, количеству загрузок, дате обновления и цене. Это значительно упростит поиск нужных программ, который станет более эффективным и менее раздражающим.

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