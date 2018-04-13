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Дуров рассказал, как Telegram будет обходить блокировку
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Дуров рассказал, как Telegram будет обходить блокировку 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
TELEGRAM БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСТРОЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБХОДА БЛОКИРОВОК, КОТОРЫЕ НЕ ТРЕБУЮТ ДЕЙСТВИЙ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ — ДУРОВ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ СУДА
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