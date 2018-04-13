«Черная пятница» для Telegram: суд заблокировал мессенджер

«Черная пятница» для Telegram: суд заблокировал популярный мессенджер в России

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора и заблокировал доступ к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Формально решение суда, принятое в первой половине дня, подлежит немедленному исполнению, однако в районе 17:00 мск мессенджер продолжал функционировать, хотя и с некоторыми перебоями.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил ТАСС , что Telegram будет заблокирован "в ближайшее время", однако не уточнил, когда именно это произойдет.

Адвокаты пообещали обжаловать решение суда и заявили, что Telegram не намерен идти на уступки. Основатель мессенджера Павел Дуров пообещал, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, для которых пользователям ничего не нужно будет делать.

По мнению советника президента РФ Герман Клименко, блокировка Telegram в РФ не повлияет на жизнь россиян, поскольку имеются другие удобные мессенджеры. Тем временем пользователи социальных сетей активно делятся способами обхода блокировки.

Скорый суд

"Суд постановил требование Роскомнадзора удовлетворить. Наложить ограничения на доступ к мессенджеру Telegram и прекратить создание технических условий для передачи сообщений", — огласила решение судья Юлия Смолина.

Она отметила, что решение суда подлежит немедленному исполнению. "Ограничение на доступ к информации будет действовать до исполнения требований ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей мессенджера", — уточнила Смолина.

На рассмотрение иска суду понадобилось 20 минут, еще через 40 минут судья вынесла решение.

Проблемы у Telegram начались летом 2017 года, когда представители ФСБ заявили, что члены международных террористических организаций на территории РФ наиболее активно используют мессенджер, дающий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации. В частности, по информации ведомства, Telegram использовали для подготовки теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, в результате которого погибли 15 человек.

ФСБ направила основателю мессенджера Павлу Дурову запрос о необходимости предоставления информации для декодирования сообщений в отношении шести номеров. Ответа от Telegram не последовало. В октябре прошлого года мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос спецслужбы. Несмотря на попытку обжалования со стороны компании, штраф был признан законным.

В декабре 2017 года руководство Telegram обратилось в Верховный суд России с иском о признании недействующим приказа ФСБ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для декодирования сообщений пользователей. По мнению руководства компании, спецслужба не имела полномочий принимать такой приказ, в том числе потому, что он противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.

20 марта Верховный суд России иск отклонил и дал Telegram 15 дней (до 4 апреля) на передачу ключей ФСБ. 6 апреля, после истечения срока, предоставленного владельцам мессенджера, Роскомнадзор подал иск в Таганский суд Москвы о блокировке Telegram за непредоставление в установленный срок ответа по запросу ФСБ о ключах для дешифровки сообщений пользователей.

"Бомба для журналистов"

По словам главы Роскомнадзора, мессенджер будет заблокирован "в ближайшее время", однако ведомство не станет уведомлять о блокировке заранее.

"Представляете, идут боевые действия, и вы говорите: "А вы когда атаку начнете?". Ну, в ближайшее время. Когда нападу — не скажу", — сказал Жаров ТАСС, отвечая на вопрос, когда служба приступит к блокировке.

"Я не буду вам говорить точное время отключения, начала отключения Telegram. Это бомба для журналистов", — отметил глава Роскомнадзора. "Моя работа — технически это выполнить безукоризненно. Речь идет о днях, может быть, о часах, может быть, о минутах", — добавил Жаров.

Процедура блокировки мессенджера определена в законе N149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно этому закону, на основании вступившего в силу решения суда о блокировке Роскомнадзор вносит доменные имена и IP-адреса сайтов в реестр запрещенной информации. После этого в течение суток операторы связи обязаны ограничить доступ к указанным ресурсам. В реестр Роскомнадзора могут попасть главная страница мессенджера Telegram, с которой можно получить доступ к web-версии мессенджера, а также ряд технических IP-адресов мессенджера.

В "Ростелекоме" прояснили ТАСС, что выгрузка из реестра Роскомнадзора происходит автоматически. "После этого начинается процесс ограничения доступа к запрещенному ресурсу", — добавили в пресс-службе оператора.

"Вымпелкоме" в ответ на вопрос о возможных сроках блокировки Telegram сообщили, что будут действовать "в рамках правового поля". В МТС "Мегафоне" отказались от комментариев.

Еще один элемент блокировки Telegram — удаление приложений мессенджера из российских магазинов приложений PlayMarket и AppStore. Руководитель отраслевого информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков пояснил ТАСС, что Роскомнадзор направит копию решения суда не только операторам, но и корпорациям Google Apple . При этом ранее директор по стратегическим проектам Института исследования интернета Ирина Левова отмечала, что, если приложение уже установлено на смартфоне, оно все равно продолжит свою работу, но могут возникнуть проблемы с обновлениями.

По мнению директора Ассоциации электронных коммуникаций Сергея Плуготаренко, для исполнения решения суда, вероятно, потребуются еще не одни сутки.

Борьба не окончена

Адвокаты, представляющие интересы Telegram в России, намерены обжаловать решение о блокировке мессенджера после ознакомления с постановлением Таганского суда Москвы, сообщил ТАСС адвокат Дмитрий Колбасин.

"Адвокаты международной ассоциации "Агора" не могли участвовать в этом фарсе сегодня. Сегодняшний процесс — это лишнее подтверждение всех тех заявлений, которые мы сделали накануне в СМИ, лишнее подтверждение позиции Павла Дурова. Сейчас нам важно получить сегодняшнее решение суда, изучить его и, конечно, адвокаты планируют его обжаловать", — сказал юрист.

По словам адвоката Дмитрия Динзе, юристы Telegram пытались отложить судебное заседание, а когда это не удалось, было решено не участвовать в "этом фарсе". "Суд пошел на беспрецедентное нарушение прав и свобод, в связи с чем нарушил все нормы процессуального права, связанного с извещением сторон. Нам не представлено было никаких документов, соответственно не были представлены позиции ФСБ и Роскомнадзора, — сказал адвокат. — Telegram вообще ничего не получил".

По мнению адвоката Павла Чикова, Таганский суд Москвы "показал всем глобальным интернет-сервисам качество российского правосудия и нацеленность политического режима". "Ни на какие договоренности и уступки при таких раскладах идти невозможно", — сказал юрист.

Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя решение Таганского райсуда Москвы о блокировке мессенджера, заявил, что его позиция обусловлена стремлением защитить право граждан на частную жизнь. "Право на частную жизнь не продается, а правами человека нельзя поступиться из-за страха или алчности", — написал Дуров в своем официальном Telegram-канале.

Возможны альтернативы

Ограничение дступа к Telegram не самоцель, закон требует предоставления ключей шифрования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Суд решил ограничить доступ, и ограничение доступа не было самоцелью, — сказал он. — Никто не собирался запрещать что-то. Есть положения законодательства, которые требуют предоставления определенного набора данных в определенные службы РФ. Выполнение этого условия было способно позволить выйти на консенсус. Но, к сожалению, такого консенсуса не удалось достичь".

Песков признался, что пока не может сказать, какой мессенджер он сам и его коллеги будут использовать вместо Telegram. "Не знаю, посмотрим. Как только перестанет работать Telegram, перейдем на какой-то другой [мессенджер]", — сказал представитель Кремля. По его словам, возможные варианты "по пальцам руки можно пересчитать". "Надо посмотреть — какой удобный, какой обеспечивает удобство, скорость и качество, соединяет в себе весь набор услуг, тот и выберем", — пояснил Песков.

Он также оставил без ответа вопрос о том, планирует ли он начать использовать технологии VPN (виртуальной частной сети — прим. ТАСС). "Я пока не знаю, он пока работает. Как только остановится, перейду на что-то другое. Я не настолько sophisticated user, для меня это очень сложно", — сказал Песков.

"Я считаю, что любая компания, работающая на территории РФ и оказывающая услуги гражданам РФ, должна сотрудничать с правоохранительными органами в рамках действующего законодательства. Блокировка Telegram никак не отразится на жизни россиян", — сказал, в свою очередь, советник президента РФ Герман Клименко. По его словам, есть достойные альтернативы, в том числе ICQ, Viber и WhatsApp.

Глава Чечни Рамзан Кадыров , активно пользующийся мессенджером Telegram, в случае его блокировки будет пользоваться социальными сетями Mylistory и "ВКонтакте", сообщил ТАСС в пятницу министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Джамбулат Умаров. По его словам, в Чечне будут огорчены блокировкой Telegram, но закон и безопасность государства превыше всего.

По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, интерес в мире к мессенджеру Telegram после блокировки существенно повысится. "Как я отношусь к блокировке Telegram? Безусловно, крайне отрицательно, как и ко всем искусственным, непродуманным и практически не реализуемым запретам. О запретах мессенджеров в 2018 году как-то и говорить неловко. 95% пользователей моментально найдут путь обхода, а остальные 5% просто поленятся. Вот и весь итог таких инициатив власти. Ну и, конечно, во всем мире интерес к Telegram и Павлу Дурову существенно повысится. Для его бизнеса это безусловно хорошо", — сказал Титов.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин отметил, что сам Telegram-каналы не читает, потому как считает их контент "не очень высокого качества", но за их судьбу не переживает, ведь популярный ресурс всегда сможет найти способы добраться до аудитории. "Те, кто хотят остаться пользователям Telegram, знают, каким образом это сделать, технические условия сегодня позволят пользоваться продуктом, который подвергся блокировке. Когда у продукта есть популярность, он всегда находит каналы, по которым может дойти до аудитории", — сказал ТАСС Волин.

Пути обхода

По словам основателя мессенджера, Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, для которых пользователям ничего не нужно будет делать. "Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей", — сообщил Дуров. При этом Дуров не обещает, что это будет на 100% действенным способом обеспечить работоспособность мессенджера в России после блокировки. Основатель Telegram также предупредил, что в первые часы после блокировки мессенджера сторонние сервисы для ее обхода могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно.

"Независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации", — добавил он. Дуров призвал пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram при возникновении проблем со связью. "Старайтесь своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play", — добавил он.

В своем Telegram-канале Дуров сообщил, что мессенджер не заботится о регулярном поступлении доходов или продаже рекламы. В связи с этим конфиденциальность пользователей Telegram не продается, а их права не должны быть скомпрометированы, заключил он. "Сила, которую местные органы власти оказывают на IT-корпорации, основана на деньгах. В любой момент правительство может обрушить их акции, угрожая заблокировать поступление доходов на рынке страны", — добавил Дуров.

Многие открытые и анонимные Telegram-каналы, которые за время существования мессенджера успели набрать популярность, еще в четверг начали публиковать сообщения с инструкцией по подключению к VPN и прокси-серверам для обхода блокировки в России. Некоторые Telegram-каналы еще до прецедента с блокировкой начали расширять площадки и открываться в социальных сетях и других мессенджерах.