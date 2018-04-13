Не пользуйтесь бесплатными VPN. Нашел один безопасный

Не пользуйтесь бесплатными VPN. Нашел один безопасныйСейчас ситуация с Telegram особенно накалилась, ведь Роскомнадзор начал процесс блокировки мессенджера в России

Блокировка Telegram состоится уже в этот понедельник. Самое время подготовиться.

Мы уже рассказывали о методах обхода блокировки, но остановиться стоит всё-таки именно на VPN. Почему?

— прокси нестабильны

— прокси работают медленно

— прокси могут перестать работать в любой момент

Именно поэтому многие пользователи выбирают VPN-сервера. Они гораздо надежнее, стабильнее и не сохраняют о вас данные.

Нормальный VPN сложно найти

Сейчас существует огромное количество сервисов, меняющих ваш IP-адрес в Сети. И выбрать из них что-то одно довольно сложно.

Бесплатно вы можете пользоваться VPN не более 30 минут или часа. Это очень неудобно.

Как по мне, лучше раз воспользоваться услугами проверенного и качественного сервиса, чем блуждать от одного бесплатного к другому.

Сегодня хороший VPN-сервис должен иметь:

1. Высокую скорость подключения.

2. Безлимитный трафик.

3. Поддержку нескольких платформ — от iOS до Windows.

4. Адекватные цены.

Почему не надо вестись на бесплатные VPN Сегодня на каждом углу начали советовать самые разные VPN-сервисы, но будьте осторожны. Это может быть опасно.

Бесплатные VPN-сервисы существуют только потому, что зарабатывают лично на вас. Вы отдаёте им весь трафик, а они собирают всё, что вы делаете в интернете, иногда включая ваши пароли и логины. Затем продают в лучшем случае рекламодателям. И никогда не признаются, куда именно отправляется ваша личная инфа.

Причём не только информация о запросах в Интернете, но и все логины, пароли и другие ценные вам данные.

Даже бесплатный VPN от Opera сливал данные рекламодателям. В своё время об этом говорили все.

Рекомендую этот VPN. Пользуюсь 9 лет!

Я всеми руками и ногами за этот сервис. Ему уже 11 лет. Из них 9 лет я пользовался им почти без остановки.

HideMy.Name — имхо, лучший из популярных VPN-сервисов. Скорость стабильно высокая, задержек нет, цены очень даже бюджетные, список стран большой.

И что ещё важно, в нем нет ничего лишнего. Как в мобильной версии, так и десктопной.

Вот так выглядит приложение для iPhone:

А вот так для Mac:

То есть вам отображено ваше реальное местоположение и страна, под IP-адресом которой будут вас видеть в Интернете. И сам адрес после подключения, разумеется.

Вы всегда можете сменить местоположение на другое, в зависимости от скорости работы. Звездочкой можно отметить наиболее удобные для вас точки.

Никакой лишней информации, всё на одном экране. Разве это не чудо?

Плюс ко всему, можно арендовать собственный IP-адрес.

Таким IP-адресом будете пользоваться только вы, что исключит вероятность его нахождения в черных списках где-либо по чужой вине, а также обеспечит дополнительную безопасность в приложениях и сервисах, где можно ограничить вход только с определенного IP-адреса — вашего.

Сервис существует уже более 11 лет и им пользуются миллионы пользователей в разных точках планеты.

И да, вы можете протестировать работоспособность HideMy.name VPN прямо сейчас, в течение суток. И потом уже определиться, нужен ли вам такой VPN или нет. Это ли не показатель качества?

Короче, качайте прямо сейчас

Telegram заблокируют уже в ближайшие часы. Роскомнадзор ждать не станет, а вы потеряете доступ к мессенджеру уже очень скоро.

Не хотите? Тогда качайте HideMy.Name прямо сейчас и забудьте о головной боли. Раз поставили, включили и забыли.