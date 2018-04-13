«ВКонтакте» найдет ошибки в комментариях пользователей

«ВКонтакте» выявит и отметит орфографические ошибки в записях и комментариях пользователей, сообщает пресс-служба социальной сети. Онлайн-акция приурочена к проведению Тотального диктанта, который пройдет по всей стране в субботу, 14 апреля.

В течение двух дней ошибки и опечатки будут выборочно выделяться. Пользователям подскажут правильный вариант написания и объяснят правила русского языка.