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«ВКонтакте» найдет ошибки в комментариях пользователей
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«ВКонтакте» найдет ошибки в комментариях пользователей 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
«ВКонтакте» выявит и отметит орфографические ошибки в записях и комментариях пользователей, сообщает пресс-служба социальной сети. Онлайн-акция приурочена к проведению Тотального диктанта, который пройдет по всей стране в субботу, 14 апреля.
В течение двух дней ошибки и опечатки будут выборочно выделяться. Пользователям подскажут правильный вариант написания и объяснят правила русского языка.
Напомним, текст Тотального диктанта в Петербурге 14 апреля будут зачитывать филологи и известные люди. Среди них — Светлана Сурганова, Михаил Боярский, Максим Леонидов и другие.
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