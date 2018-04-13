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Как производители Android-смартфонов обманывают своих клиентов
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Как производители Android-смартфонов обманывают своих клиентов 

Android Insider 58 минут назад
Фото: Android Insider
Некоторые производители намеренно пропускали обновления безопасности для своих смартфонов, утверждая, что те уже установлены. В этом убедились эксперты в области информационной безопасности компании Security Research Labs. Они проанализировали более 1000 устройств, многие из которых обманывали пользователей.
Исследование показало, что некоторые смартфоны, в том числе выпущенные производителями первого эшелона, недополучили от одного до двенадцати обновлений безопасности. Несмотря на это, система останавливала ручной поиск апдейтов, выводя на экран сообщение о том, что на устройстве уже установлена актуальная версия ПО.
Как правило, утверждают эксперты, «пустые» билды обновлений наблюдаются на смартфонах на базе процессоров MediaTek. В среднем такие смартфоны недополучают более половины положенных обновлений. Смартфоны, аппаратную основу которых составляют чипы Qualcomm, в среднем лишаются только одного апдейта.
По словам представителей Security Research Labs, некоторые производители просто меняли даты выпуска одного и того же обновления, намеренно пренебрегая безопасностью своих клиентов. К сожалению, эксперты не стали озвучивать бренды, поступающие подобным образом. Убедиться в наличии апдейтов поможет приложение SnoopSnitch.
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Приложение: SnoopSnitch
Разработчик: Security Research Labs
Категория: Инструменты
Цена: Бесплатно
Скачать: Google Play
Приложением уже заинтересовался: 1 человек
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