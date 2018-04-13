Департаменты правительства Москвы начали покидать Telegram

"В связи с решением Таганского суда о блокировке Telegram, официальный канал пресс-службы ДИТ города Москвы прекращает свою работу на этой площадке. До встречи в ТамТам", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Также ведомство будет использовать социальные сети «Вконтакте», Facebook, микроблог Twitter.

Кроме того, департамент экономической политики столицы распространил в соцсетях сообщение об уходе из Telegram. «Сегодня Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать в России мессенджер Telegram. Чтобы не потеряться и все равно всегда быть в курсе новостей в сфере экономики и развития города подписывайтесь на наши страницы», — говорится в сообщении.

В качестве альтернативных площадок предлагаются «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Подобное сообщение опубликовал и Московский метрополитен. «Уважаемые подписчики! Информацию о ситуации в метро и на МЦК мы публикуем в Твиттере и VK. Кстати, пользователи VK для удобства могут подписаться на рассылку только о тех линиях, которыми они пользуются чаще всего. Спасибо, что выбираете мосметро и МЦК!» — говорится в сообщении.