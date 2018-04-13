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Департаменты правительства Москвы начали покидать Telegram
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Департаменты правительства Москвы начали покидать Telegram 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Департаменты правительства Москвы начали покидать Telegram в пользу других площадок, в частности о смене мессенджера заявила пресс-служба департамента информационных технологий (ДИТ).
"В связи с решением Таганского суда о блокировке Telegram, официальный канал пресс-службы ДИТ города Москвы прекращает свою работу на этой площадке. До встречи в ТамТам", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Также ведомство будет использовать социальные сети «Вконтакте», Facebook, микроблог Twitter.
Кроме того, департамент экономической политики столицы распространил в соцсетях сообщение об уходе из Telegram. «Сегодня Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать в России мессенджер Telegram. Чтобы не потеряться и все равно всегда быть в курсе новостей в сфере экономики и развития города подписывайтесь на наши страницы», — говорится в сообщении.
В качестве альтернативных площадок предлагаются «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Подобное сообщение опубликовал и Московский метрополитен. «Уважаемые подписчики! Информацию о ситуации в метро и на МЦК мы публикуем в Твиттере и VK. Кстати, пользователи VK для удобства могут подписаться на рассылку только о тех линиях, которыми они пользуются чаще всего. Спасибо, что выбираете мосметро и МЦК!» — говорится в сообщении.
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