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Суд назвал условие, при котором разблокирует Telegram
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Суд назвал условие, при котором разблокирует Telegram 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Мессенджер Telegram будет заблокирован в России, пока не предоставит спецслужбам ключи для расшифровки сообщений пользователей. Такое решение принял Таганский суд Москвы.
Сегодня суд принял решение о блокировке мессенджера.
Представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ Telegram передать ключи шифрования угрожает интересам государства, поскольку там могут распространяться террористические и экстремистские сведения.
Юристы Telegram на заседание не явились. Они сообщили, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им «легитимировать откровенный фарс своим присутствием».
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 Ещё 5 источников 
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