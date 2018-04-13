Суд назвал условие, при котором разблокирует Telegram 

Мессенджер Telegram будет заблокирован в России, пока не предоставит спецслужбам ключи для расшифровки сообщений пользователей. Такое решение принял Таганский суд Москвы.
Сегодня суд принял решение о блокировке мессенджера.
Представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ Telegram передать ключи шифрования угрожает интересам государства, поскольку там могут распространяться террористические и экстремистские сведения.
Юристы Telegram на заседание не явились. Они сообщили, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им «легитимировать откровенный фарс своим присутствием».